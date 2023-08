PSG : C’est confirmé, le Real Madrid règle un problème avec Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG est toujours en bras de fer avec Kylian Mbappé et veut le vendre cet été, puisque son numéro 7 n'a pas souhaité prolonger son contrat et partira libre en juin 2024. Du côté du Real Madrid, on tente de trouver une solution au départ de Karim Benzema, mais surtout à l'arrivée de Mbappé. Solution qui pourrait être trouvée rapidement.

Le PSG et Kylian Mbappé continuent leur bras de fer et la situation ne risque pas de s'améliorer de sitôt. Au Real Madrid, on ne dit rien pour éviter un camouflet comme celui connu l'année passée, même si on prépare discrètement le terrain pour la venue de Mbappé...

Vinicius placé dans l'axe pour permettre à Mbappé de jouer à gauche

Durant les matchs de préparation du Real Madrid, Kylian Mbappé semble leur avoir manqué malgré lui. Sans numéro 9 de classe mondiale depuis le départ de Karim Benzema dans le club saoudien d'Al-Ittihad, Carlo Ancelotti a tenté de placer Vinicius Junior en pointe de son attaque. Si l'entraîneur italien se montrait rassurant concernant cette nouvelle utilisation, le Brésilien semble avoir eu du mal à s'habituer à son nouveau poste, même s'il est souvent attiré par l'axe. Le joueur de 23 ans souhaiterait malgré tout essayer de s'adapter à ce nouveau poste, une manière pour le Real Madrid de préparer l'équipe avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Marca indique que si Kylian Mbappé arrive chez les Merengue cet été, cette préparation fera sens puisque son poste préférentiel se situe à gauche et le club madrilène souhaite à tout prix éviter une polémique telle que le « pivot gang ».

