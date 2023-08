Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Benzema, c’est un fiasco

Jean de Teyssière

Les matchs de pré-saison du Real Madrid ont laissé apparaître quelques lacunes. Notamment au poste de numéro 9, où remplacer Karim Benzema, parti à Al-Ittihad, n'est pas tâche aisée. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid tente peu à peu d'intégrer Vinicius Junior à cette tâche mais pour le moment, le Brésilien n'y arrive pas.

Le Real Madrid débute sa saison le week-end prochain et pour le moment, le recrutement ne semble pas avoir comblé toutes les lacunes. À Los Angeles, les Madrilènes ont perdu deux fois, face au FC Barcelone (0-3) et face à la Juventus Turin (1-3), et ont remporté deux matchs, face à l'AC Milan (3-2) et Manchester United (2-0). Le remplaçant de Benzema se fait encore attendre...

Ancelotti croit en Vinicius Junior

Après le Clasico perdu face au Barcelone, Carlo Ancelotti avait évoqué le rôle de Vinicius, placé un peu plus dans l'axe qu'à l'accoutumée. L'Italien semble croire aux capacités du Brésilien d'évoluer au poste d'avant-centre, dans des propos rapportés par Marca : « Je dois faire une évaluation de cela et lui aussi. Le joueur aime jouer un peu plus à l'intérieur. À l'extérieur, il fait la différence, mais à l'intérieur, il peut marquer plus de buts . Dans ces matches, Vini a a très bien joué contre Milan et Manchester United. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu plus de succès contre Barcelone, mais il a eu beaucoup d'occasions. Je ne sais pas s'il a eu ces occasions de marquer en jouant à l'extérieur, même s'il est C'est une pré-saison et si nous n'avons pas testé les choses maintenant, nous ne pourrons pas le faire plus tard. »

Le Real Madrid sans 9