PSG : Après Mbappé, une autre star charmée par le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, le nom de Kylian Mbappé revient avec insistance dans la presse au sujet d’un éventuel transfert au Real Madrid. Et bien qu’il ait récemment prolongé son contrat au PSG, Marco Verratti pourrait bien être emballé par l’idée de l’imiter.

Kylian Mbappé est, depuis de nombreuses années à présent, dans le viseur du Real Madrid. Le champion du monde tricolore était déjà attendu à la Casa Blanca avant même de le devenir, soit un an plus tôt au moment de son départ de l’AS Monaco pour le PSG. Et par la suite, Mbappé semble avoir été proche du Real Madrid avant de prolonger son contrat le 21 mai 2022, snobant magistralement le club merengue.

Mbappé toujours attendu à Madrid, Verratti réfléchit à le suivre

Le feuilleton ne semble pas être terminé pour autant. En effet, la presse espagnole affirme que dans les prochaines semaines, un transfert pourrait à nouveau être d’actualité. Et en parallèle, une autre star du PSG pourrait s’inviter à la fête à la Casa Blanca. C’est du moins ce que L’Équipe a avancé samedi soir. Le quotidien sportif a fait un point sur l’avenir d’un Marco Verratti qui commencerait à être lassé des multitudes de problèmes internes et sportifs au PSG et ce, malgré sa prolongation de contrat datant de décembre dernier jusqu’en juin 2026.

Mbappé : L’annonce surprise du PSG, le verdict est tombé https://t.co/14Fm4uvreI pic.twitter.com/GjWAFJ15yu — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Verratti pense au Real Madrid pour y retrouver Ancelotti, conforté à son poste