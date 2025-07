PSG - 81M€ : C'est le feu sur le mercato !

Pour renforcer son secteur offensif, le PSG aurait jeté son dévolu sur Brendan Rodgers. Toutefois, le club de la capitale va devoir payer le prix fort pour boucler le transfert de l'international anglais. Aston Villa réclamant entre 75M€ et 81M€ pour la vente de Brendan Rodgers. Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et le Bayern voudraient également recruter le jeune talent de 22 ans.

Pour la saison 2024-2025, le PSG s'est montré actif sur le mercato. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a recruté quatre joueurs lors du dernier mercato estival, avant de boucler un dernier renfort en janvier. Plus précisément, le PSG a dépensé environ 20M€ pour arracher Matvey Safonov à Krasnodar , 40M€ pour chiper Willian Pacho à l' Eintracht Francfort, 50M€ pour acheter Désiré Doué au Stade Rennais , 60M€ pour convaincre Benfica de lâcher Joao Neves , et enfin 70M€ pour faire plier le Napoli , qui a finalement cédé Khvicha Kvaratskhelia l'hiver dernier.

Finaliste de la première édition de la Coupe du Monde des clubs, le PSG a eu la possibilité de se renforcer entre le 1er et le 10 juin dernier. Toutefois, le club de la capitale n'a pas profité de cette fenêtre de transferts. Alors que le marché a réouvert ses portes le 16 juin, le PSG n'a bouclé qu'une seule signature pour le moment, se montrant plus discret sur le marché pour la saison 2025-2026.

Rodgers : Le PSG doit se frotter au Bayern et aux cadors anglais

Jeudi dernier, le PSG a lancé son mercato estival. En effet, l'écurie rouge et bleu a officialisé l'arrivée de Renato Marin, qui a paraphé un bail de cinq saisons. Ancien pensionnaire de l'AS Rome, le gardien de 19 ans est arrivé librement et gratuitement au PSG. Après Renato Marin, Luis Campos compterait offrir Morgan Rodgers à Luis Campos. D'après les indiscrétions de Caught Offside, le conseiller football du PSG aurait identifié le profil du milieu offensif de 22 ans, et ce, pour qu'il signe cet été. Toutefois, l'écurie parisienne serait soumise à une lourde concurrence sur ce dossier. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et le Bayern étant également sur les traces de Morgan Rodgers. Pour la vente de son numéro 27, Aston Villa réclamerait entre 75 et 81M€. Pour rappel, Morgan Rodgers est lié aux Villans jusqu'au 30 juin 2030.