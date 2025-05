PSG - 70M€ : Le clan Dembélé prépare un gros transfert ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du mercato estival, de nombreuses rumeurs alimentent les médias concernant les grands clubs. En effet, le nom de Serhou Guirassy, attaquant du Borussia Dortmund, a récemment été évoqué du côté du PSG. Le Franco-Guinéen possède un point commun avec Ousmane Dembélé notamment qui pourrait arranger le coup.

Ancien du LOSC ou du Stade rennais notamment, Serhou Guirassy a débarqué au Borussia Dortmund l'été dernier après une saison folle à Stuttgart, où il a inscrit 30 buts en 30 matches. L'attaquant a confirmé dans un club un peu plus prestigieux, l'occasion pour lui peut-être de signer dans une grande écurie européenne. Si le PSG veut se pencher sur son cas, il possède un avantage sur d'autres clubs.

Un potentiel incroyable

Auteur d'une nouvelle saison extraordinaire avec le Borussia Dortmund, ponctuée de 32 réalisations en 43 matches, Serhou Guirassy peut intéresser beaucoup de clubs en Europe. Mais pour Walid Acherchour, il est difficile de le voir s'intégrer au PSG. « Guirassy au PSG ? Une rumeur étonnante. Beaucoup de respect pour ce qu'il fait en Allemagne avec Dortmund. On pouvait se dire que c'était une One season wonder la saison dernière à Stuttgart, mais il a très bien confirmé et notamment en Ligue des champions avec Dortmund. Maintenant, quand je vois le style de jeu prôné par Luis Enrique, je ne suis pas sûr que Guirassy soit compatible » déclare-t-il dans Génération After sur RMC.

Guirassy a le même agent que Dembélé

Serhou Guirassy dispose d'une clause libératoire de 70M€ mais le PSG semble déjà avoir trouvé un bel équilibre au sein de son attaque. L'attaquant de 29 ans est toutefois lié à d'autres joueurs parisiens grâce à son agent. « Il n'a pas forcément le même jeu qu'un Kolo Muani qui est plus dans la projection. Guirassy participe beaucoup plus au jeu. Mais quand on se projette sur son utilisation avec Ousmane Dembélé, j'ai dû mal à l'imaginer. (...) Je pense qu'il va avoir des offres intéressantes en Premier League. (...) Son agent est Moussa Sissoko qui a récupéré Bradley Barcola, qui a Ousmane Dembélé, Désiré Doué... » rappelle Walid Acherchour.