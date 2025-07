PSG - 40M€ : Le gros transfert raté par le Real Madrid !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé au PSG à l’été 2021 en provenance du Sporting Portugal dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€, Nuno Mendes aurait pu prendre la direction du Real Madrid. En 2020, l’international portugais était un des joueurs suivis par la Casa Blanca, mais la pandémie de Covid-19 l’a forcée à revoir ses plans.

L’histoire de Nuno Mendes aurait pu prendre une tout autre tournure. À l’été 2021, le latéral gauche âgé de 23 ans quittait son club formateur, le Sporting Portugal , pour s’engager avec le PSG , dans le cadre d’un prêt avec option d’achat estimé à 40M€. Aujourd’hui, et d’autant plus après le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, l’international portugais (37 sélections) est considéré comme un des meilleurs joueurs à son poste.

« C’est le meilleur arrière gauche que je n’ai jamais vu », déclarait récemment Roberto Martinez , sélectionneur du Portugal , à propos de Nuno Mendes . « On parle d’un joueur qui peut défendre en un contre un, qui peut jouer défenseur central, sur le côté, à l’intérieur. Il est très rapide, c’est un excellent finisseur et il a une grande qualité de passe. Je pensais que le joueur parfait n’existait pas, mais la vérité est que Nuno Mendes en est très proche. »

Le Real Madrid voulait le recruter en 2020

Si l’histoire de Nuno Mendes aurait pu être différente, c’est parce qu’il était dans les petits papiers du Real Madrid avant de prendre la direction du PSG. Comme indiqué par Marca, le Portugais était l’un des joueurs que les Merengue suivaient en 2020, un an avant son transfert vers le club de la capitale. Nuno Mendes était très apprécié par la direction sportive madrilène, mais la pandémie de Covid-19 a tout changé. Le club avait été contraint de réduire ses coûts et avait fermé la porte à tout transfert. Les dirigeants et les joueurs du Real Madrid avaient même accepté une réduction de leur salaire afin de traverser cette crise, et Jorge Mendes a fini par placer Nuno Mendes au PSG.