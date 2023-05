Poussé dehors, il veut prendre sa revanche sur le PSG

Thomas Bourseau

En forme à la Roma, Tammy Abraham ne laisserait pas indifférent le PSG. Cependant, Unai Emery pourrait décider de prendre sa revanche sur le club de la capitale qui l’a limogé, en lui grillant la priorité avec Aston Villa sur le dossier.

Tammy Abraham dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Recruté à l’été 2021 en provenance de Chelsea après le sacre en Ligue des champions, l’international anglais a permis à la Roma de ne pas repartir bredouille face au Milan AC samedi dernier (1-1). Buteur, Abraham aurait l’embarras du choix à l’approche du mercato estival.

Le PSG lorgnerait Tammy Abraham

Selon 90min , Aston Villa serait convaincu de ses capacités à recruter Tammy Abraham, qui a fait une pige en 2018/2019 au sein du club de Birmingham pour la montée en Premier League. Le PSG serait sur les rangs et aurait supervisé ses performances la semaine dernière face au Milan AC. Chelsea, Arsenal, Newcastle et le Bayern Munich seraient également intéressés.

Emery prêt à faire la misère au PSG pour Abraham