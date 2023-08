Poussé dehors, il veut boucler quatre transferts au PSG

Hugo Chirossel

Nommé conseiller sportif en juin 2022, Luis Campos pourrait ne plus faire partie du PSG une fois le mercato estival terminé. Son départ est réclamé en interne, mais il devrait malgré tout rester au moins jusqu’à la fermeture du marché des transferts, avec pour objectif de boucler quatre opérations d’ici-là.

Après avoir vu Christophe Galtier être démis de ses fonctions, Luis Campos pourrait être le suivant. D’après les informations du journal Le Parisien , le Portugais est fortement contesté en interne. À tel point que deux membres du club de la capitale ont réclamé son départ auprès de Nasser Al-Khelaïfi.

Campos pourrait prendre la porte

Une demande effectuée par Victoriano Melero et Grégory Durand, respectivement secrétaire général et directeur du département juridique du PSG, samedi soir au Parc des Princes, en marge de la réception du RC Lens. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’ils réclament le départ de Luis Campos, à qui ils reprochent son caractère et ses méthodes de travail.

Quatre transferts à boucler