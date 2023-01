 Pour Kylian Mbappé, c’est enfin terminé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été un rêve de longue date du Real Madrid qui ne s’est pas réalisé à plusieurs reprises. Et alors qu’il est spécifié dans la presse que le champion d’Espagne reviendra à la charge, la vérité serait tout autre.

Depuis ses débuts en tant que professionnel, Kylian Mbappé est sujet à de grosses rumeurs sur son avenir sur le marché des transferts. Tout a commencé en 2017 avec son prêt avec option d’achat obligatoire de l’AS Monaco vers le PSG. En parallèle, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid étaient sur les rangs pour s’attacher ses services. Un échec pour la Casa Blanca qui est revenu à la charge depuis en 2021 et en 2022 notamment.

Le Real Madrid jette l’éponge pour Mbappé

Pour le même résultat. En effet, Kylian Mbappé a été retenu par le PSG en 2021 et a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain au printemps 2022. De quoi pousser le champion d’Europe à mettre un terme à son rêve de recruter Kylian Mbappé ? Pas d’après divers médias comme The Athletic et certains journaux espagnols. Une éventuelle offensive pourrait avoir lieu l’été prochain. Mais pas selon AS .

Objectif Haaland 2024