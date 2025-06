Pedri à l'OM, l'incroyable annonce !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au terme de son contrat avec le LOSC, Angel Gomes avait de nombreuses possibilités pour la suite de sa carrière. L'Anglais a finalement tranché et c'est avec l'OM qu'il a décidé de s'engager. Le milieu de terrain rejoint ainsi l'effectif de Roberto De Zerbi. Un renfort de poids pour l'OM qui pourrait avoir trouvé son Pedri avec Angel Gomes.

« Un peu comme Pedri »

Du temps où Angel Gomes était à Manchester United, Enzo Sauvage l'avait affronté avec Wolverhampton. Et ce qu'il a vu l'a particulièrement marqué, au point même de faire un rapprochement entre le nouveau joueur de l'OM et Pedri, le crack du FC Barcelone. « C'est un top joueur, techniquement au-dessus de la moyenne et doté d'une grosse vision du jeu. Il est petit mais vif sur les appuis. Un peu comme Pedri », a-t-il lâché dans des propos accordés à La Provence.