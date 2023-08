Payet reçoit un avertissement sur son poids !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir résilié son contrat avec l’OM, Dimitri Payet a finalement opté pour un nouveau challenge plutôt inattendu en s’engageant pour deux ans avec le Vasco de Gama. Un challenge stimulant si l’on en croit le Brésilien Ricardo, qui conseille néanmoins à l’international français de ne pas abuser de la nourriture.

On avait quitté Dimitri Payet en larmes le 21 juillet dernier, à l’occasion d’une conférence de presse durant laquelle l’OM officialisait la résiliation de sa dernière année de contrat. Le milieu offensif de 36 ans n’aura pas mis bien longtemps à rebondir, puisqu’il vient d’officialiser son arrivée dans les rangs du Vasco de Gama, où il s’est engagé jusqu’en 2025.

« Une très bonne idée »

Ancien manager de l’écurie brésilienne entre 2011 et 2014, Ricardo s’est confié dans les colonnes de L’EQUIPE sur ce nouveau challenge pour Payet : « Je me suis dit que c'était une très bonne idée. Pour lui, qui va découvrir un nouveau football, une nouvelle culture, et pour le club, qui a besoin d'un crack de son envergure pour se sauver. Franchement, j'adore ce mariage ! Payet est un joueur très habile. Il va se régaler et il va séduire les supporters (…) Je pense qu'il va être surpris par l'accueil des supporters. Les Vascainos ne sont pas qu'à Rio, ils sont dans tout le Brésil. À chaque déplacement, ils seront là. Ils sont aussi chauds que les Marseillais. Il va découvrir un club historique, différent des autres », indique l’ex-entraîneur du PSG. Et il lance également un avertissement de type culinaire à l’ancien capitaine de l’OM.

« Attention à son alimentation »