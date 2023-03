Panique au PSG, une grande star sur le départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Sergio Ramos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Luis Campos a amorcé en coulisses les négociations pour tenter de fixer l’avenir de l’emblématique espagnol, mais le conseiller sportif parisien doit désormais affronter une grosse menace venue d’Arabie Saoudite dans ce dossier.

Le prochain mercato estival promet déjà d’être très agité au PSG ! Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, a plusieurs dossiers sensibles sur le feu, à commencer par les stars qui arriveront au terme de leur contrat en fin de saison. C’est le cas pour Lionel Messi ainsi que Sergio Ramos, les deux anciennes stars de Liga, qui avaient été attirées libres par le PSG lors du mercato estival 2021.

La guerre est déclarée, le PSG peut réaliser un coup sensationnel https://t.co/z4DDfZkKbT pic.twitter.com/MMrGwE811F — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Ramos dans le flou total

Sergio Ramos, même s’il apporte clairement satisfaction ces derniers mois après une première saison très difficile au PSG, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Interrogé au micro de RMC Sport le 14 février dernier après le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, l’emblématique défenseur espagnol affichait un discours très énigmatique : « Je vis jour après jour. Je profite. La saison dernière a été dure mais cette saison je me sens bien. C’est le plus important. Je suis à fond et je ne pense pas à mon futur. On verra bien ce qu’il se passe cet été », confiait Ramos.

L’Arabie Saoudite dégaine une offre XXL

Le PSG semble donc loin du compte pour la prolongation de Sergio Ramos, d’autant qu’il doit désormais composer avec la concurrence des autres clubs, libres de négocier avec l’international espagnol. Comme l’a révélé L’EQUIPE jeudi dans ses colonnes, Sergio Ramos aurait reçu un proposition faramineuse en provenance d’Arabie Saoudite avec un club qui lui offre un salaire net de 30M€ par an pour un contrat de deux saisons. Soit quatre fois plus que ce qu'il touche au PSG. Luis Campos est donc bien menacé dans ce dossier…