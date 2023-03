Panique au PSG à cause de Kylian Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions mercredi soir face au Bayern Munich, cette élimination peut-elle remettre en question l’avenir de Kylian Mbappé au Parc des Princes ? L’attaquant français a affiché un discours peu rassurant à ce sujet après la rencontre.

Les années passent et se ressemblent cruellement pour le PSG sur la scène européenne. Mercredi soir, malgré la présence de Kylian Mbappé, le club de la capitale n’a pas été en mesure de déjouer les pronostics face au Bayern Munich et s’est donc fait sortir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Incroyable, il recale Kylian Mbappé ! https://t.co/MK8DfkLibK pic.twitter.com/RKhutQvs4I — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Quel avenir pour Mbappé ?

Et malgré sa prolongation jusqu’en 2025 actée en fin de saison dernière, Kylian Mbappé peut-il être amené à reconsidérer son futur au PSG ? Son discours laisse clairement une place au doute.

« On verra »