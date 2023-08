Optimiste, le PSG veut annoncer un transfert à 45M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'attente de la résolution du conflit entre l'Eintracht Francfort et Randal Kolo Muani, le PSG a décidé d'accélérer sur un autre dossier à savoir sur celui de Bradley Barcola. Le club de la capitale aurait dégainé une offre comprise entre 40 et 45M€ pour le joueur de l'OL, et l'optimisme grandirait quant à un dénouement positif de ce transfert.

D'ici vendredi soir et la fermeture officielle du mercato, le PSG a bien l'intention de recruter deux nouveaux joueurs à savoir Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Et alors que l'attaquant de l'Eintracht Francfort a décidé d'aller au clash pour son transfert à Paris, le club de la capitale a décidé d'accélérer sur un autre dossier.

Le PSG dégaine une offre pour Barcola

En effet, comme révélé par le10sport.com, le PSG fait le forcing pour le transfert de Bradley Barcola, et Le Parisien , ainsi que L'EQUIPE , confirment l'existence d'une quatrième offre estimée à 40M€. Selon les informations de Fabrizio Romano, le montant garanti de l'offre du PSG est même de 45M€ avec une clause à la revente de 10%.

Optimisme pour le transfert de Barcola ?