OM : Voilà le gros premier transfert de l’été à Marseille ?

L'OM avance pour boucler sa première grosse opération de l’été. Alors que le président Pablo Longoria a confirmé lors d'une conférence de presse que Luis Henrique devrait partir avant le 30 juin, l'Inter Milan est en pole pour l'accueillir. Les négociations entre les deux clubs progressent, avec un accord qui se rapproche.

Pablo Longoria ne l’a pas caché, Luis Henrique va quitter l’OM, et le plus tôt sera le mieux. « Notre objectif c’est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin pour des questions de bilan et de respect avec notre propriétaire », a confié le président phocéen lundi, lors d’une conférence de presse organisée pour dresser le bilan de la saison qui vient de s’achever. L’Inter est en pole pour accueillir l’ailier brésilien.

Ça chauffe pour Luis Henrique Et les échanges avancent favorablement entre l’OM et l’Inter concernant Luis Henrique, qui aurait déjà trouvé un accord avec la formation italienne. Selon La Gazzetta dello Sport, l’écart s’est réduit entre l’offre des Nerazzurri et les exigences phocéennes et n’est plus que de 3M€. L’Inter est allé jusqu’à 22M€ tandis que les Phocéens sont prêts à céder leur joueur pour 25M€, soit 5M€ de moins que le prix initialement fixé.