OM : Une star est attendue, elle pose ses conditions

Pour renforcer son attaque et compenser le plus que probable départ d’Alexis Sanchez, l’OM s’est notamment lancé sur la piste de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier n’a plus qu’une année de contrat avec Chelsea, dont il est sur le départ. L’attaquant de 34 ans serait intéressé à l’idée de rejoindre le club marseillais, mais demanderait un bail de deux saisons.

Alors qu’il a une offre de prolongation entre les mains, Alexis Sanchez n’a toujours pas donné sa réponse à l’OM. Dans ces conditions, les dirigeants marseillais explorent d’autres pistes, notamment celle menant à Pierre-Emerick Aubameyang, comme indiqué par Relevo vendredi.

Aubameyang intéressé par l’OM

Une information confirmée par la suite par La Provence et L'Équipe . Cependant, ce dossier s’annonce compliqué pour l’OM. Notamment au vu du salaire de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea, estimé à 10M€, mais également à la concurrence de l’Arabie Saoudite.

Aubameyang veut un contrat de deux ans