OM : Une menace à 4M€ pour un transfert ?

A en croire la presse italienne, l'OM ferait partie des clubs intéressés par Agustín Giay, jeune espoir de San Lorenzo en Argentine. Agé de 20 ans cet arrière droit semble en fin de cycle au sein de son équipe et pourrait tenter de se relancer en Europe. Mais selon un connaisseur, ce joueur pourrait être trop limité pour intégrer l'OM.

L'OM pourrait avoir besoin d'un arrière droit la saison prochaine. Surtout si Jonathan Clauss venait à quitter le club marseillais, à un an du terme de son contrat. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Pablo Longoria prospecterait et se serait arrêté sur Agustín Giay. Agé de 20 ans, il est peu connu en Europe, mais commence doucement à s'affirmer à San Lorenzo en Argentine. Le journaliste Pierre Gerbeaud a apporté une description plus précise de son profil.

« C’est un joueur très moyen »

« Sur ce que j’ai vu durant le mondial U20 l’année dernière, c’est un joueur très moyen. Que ce soit en club ou en sélection avec Mascherano, qui n’est pas un entraîneur ultra offensif, il n’est pas dans un contexte pour s’épanouir. Il est neutre dans tous les domaines. Ce n’est pas un latéral porté vers l’avant. Il peut parfois bien centrer. Défensivement, ce n’est pas un mur impassable. Toutefois, il n’oublie pas de prendre les joueurs au marquage. Il n’y a pas un domaine, qu’il soit athlétique, technique ou tactique, où je me dis que ce joueur est monstrueux » a déclaré le journaliste dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

L'OM est prévenu