OM : Une catastrophe évitée de justesse au mercato

Du côté de l'OM, on n'annonce pas seulement les signatures de nouveaux joueurs lors de ce mercato estival. En effet, il y a quelques jours, le club phocéen officialisait la prolongation d'Enzo Sternal, annoncé comme l'un des plus grands talents à Marseille. L'aventure va donc se poursuivre à l'OM pour le crack de 17 ans, ce qui n'était pas aussi évident il y a peu...

A 17 ans, Enzo Sternal met tout le monde d'accord du côté de l'OM. Plaisant visiblement à Roberto De Zerbi, le crack olympien a également tapé dans l'oeil de Lilian Brassier, qui confiait récemment : « J'aime bien le petit Enzo, je ne vais pas mentir, j'aime bien le petit Enzo, c'est un bon joueur. Un bout de chemin avec nous ? Je ne vais pas m'avancer sur ça, ce sera à lui de faire le boulot. Après le foot c'est pas facile, il faut toujours prouver, c'est à lui d’apprendre ».

Ce n'était pas gagné pour la prolongation de Sternal

Bonne nouvelle, l'histoire d'amour va se poursuivre entre l'OM et Enzo Sternal. En effet, une prolongation de contrat jusqu'en 2027 a été signée. Mais comme révélé par La Provence, à Marseille, on a longtemps pensé à la catastrophe avec Sternal. En effet, il y a peu encore, le pessimisme était de mise du côté de l'OM à propos de la signature de Sternal. Finalement, tout est bien qui finit bien...

« C'est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM »

Enzo Sternal va donc finalement poursuivre son aventure à l'OM. Désormais sous contrat, il expliquait après avoir prolongé : « C'est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM. Le projet du club dans son intégralité avec notamment l'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs. C'est un coach rigoureux, expérimenté, qui a fait de nombreux clubs et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui à l'OM. Il va pouvoir nous apporter son expérience et nous apprendre ce qu'est le monde du football de haut niveau à nous les plus jeunes. J'ai seulement 17 ans, il faut que je continue de travailler, que je garde bien la tête sur les épaules, car l'objectif c'est de progresser et de grappiller le plus de temps de jeu possible ».