OM : Une bagarre évitée grâce au mercato ? L'annonce choc !

Cet été, l’OM cherche à se renforcer en attaque avec la Ligue des champions en ligne de mire. Le club de la capitale a déjà exploré certaines pistes, dont l’une d’entre elles mène à Noa Lang, le joueur du PSV Eindhoven. Mais le Néerlandais ne devrait finalement pas rejoindre Marseille, puisque c’est Naples qui serait actuellement en pole. Une bagarre va ainsi peut-être être évitée. Explications.

Alors que certaines équipes de Ligue 1 comme le PSG n’ont pas encore débloqué leur mercato dans le sens des arrivées, ce n’est pas le cas de l’ OM . Le club phocéen a déjà mis la main sur deux renforts en la personne d’ Angel Gomes et de CJ Egan-Riley . Les dirigeants marseillais ne devraient pas s’arrêter là et d’autres transferts sont attendus, notamment en attaque.

L’OM a abandonné la piste Noa Lang

Avec la participation à la Ligue des champions la saison prochaine et le départ de Luis Henrique, l’OM est donc obligé de se renforcer en attaque. Pablo Longoria a exploré plusieurs pistes depuis quelques jours et l’une d’entre elles mène à Noa Lang. Ce dernier est désireux de quitter le PSV Eindhoven, mais cela ne sera pas pour Marseille car, d’après les informations de La Provence, le club phocéen aurait décidé d’abandonner ce dossier, notamment à cause de la réputation et du comportement parfois problématique de l’ailier.