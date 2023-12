OM : Un transfert à 20M€ pour Gattuso ?

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison, Gennaro Gattuso n’a pas vraiment l’effectif taillé pour sa vision de football, notamment en ce qui concerne poste d’ailier. Le président Pablo Longoria pourrait ainsi régler ce problème en allant chercher du côté de la Juventus un nouveau renfort pour son Olympique de Marseille.

Si tout n’est pas parfait, Gennaro Gattuso a réussi à redresser un peu la barre à l’OM, qui est revenu dans la course à une qualification européenne. Mais il reste encore beaucoup à faire et pour atteindre les objectifs fixés, il aura besoin de nouveaux outils...

Gattuso veut un ailier à l’OM

En conférence de presse, il a récemment pointé du doigt un problème de l'OM, faisant au passage un clair appel du pied à Pablo Longoria. « Correa dans sa carrière, il a toujours joué généralement derrière la pointe, derrière l'avant-centre. Iliman (Ndiaye) jouait toujours plutôt en deuxième attaquant, pas aussi large. Le seul qui était vraiment dans ce jeu, c'était Sarr. Même Amine (Harit), j'en ai parlé plusieurs fois, je pense que c'est un joueur qui devrait être plus dans l'axe » a déclaré Gattuso, faisant donc référence à l'absence d’un véritable ailer de métier.

