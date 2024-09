OM : Un magicien appelé à la rescousse pour solutionner ce transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grand espoir du football sénégalais, Mikayil Faye a quitté le FC Barcelone cet été pour s’engager avec Rennes. Mais voilà que le défenseur central de 20 ans aurait pu être aujourd’hui à l’OM. En effet, alors qu’il était encore du côté de l’institut Diambars au Sénégal, Faye était alors promis au club phocéen avant de totalement disparaitre, échappant alors à l’OM.

Partenaire de l’Institut Diambars au Sénégal, l’OM a notamment récupéré de cette façon Bamba Dieng. A cette liste, on aurait également pu ajouter Mikayil Faye, prometteur défenseur central. En effet, ce dernier était promis au club phocéen, mais voilà que ce transfert n’aura finalement jamais vu le jour. En 2021, Christophe Chaintreuil, missionné par l’OM, était pourtant parti au Sénégal chercher Faye.

« J'avais dit à l'OM qu'il fallait un magicien »

Pour L’Equipe, Christophe Chaintreuil a raconté ce voyage au Sénégal où il n’aura finalement jamais vu Mikayil Faye. « Il y avait quelques joueurs comme lui identifiés à fort potentiel, mais quand j'arrive il avait disparu des radars. J'ai appris que son oncle l'avait sorti de Diambars, qu'il était parti brièvement au Nigeria avant de se retrouver à Zagreb. J'avais dit à l'OM qu'il fallait un magicien car je ne savais pas où il était. C'était un sujet délicat à l’institut », a-t-il révélé.

Bocar Seck, en charge du dossier Mikayil Faye à l’époque, raconte également : « Il a été formé chez nous de 12 à 17 ans et il était prévu qu'il aille à l’OM. C'était quasi bouclé quand il allait sur ses 17 ans. Il devait faire deux périodes d'adaptation de deux-trois mois à l'OM avant de rejoindre le club à 18 ans. Et puis, l'été de ses 17 ans, plus de nouvelles ».

L’OM a retenté sa chance cet été

Un échec donc qui n’aurait toutefois pas découragé l’OM de recruter Mikayil Faye. En effet, cet été, le club phocéen serait revenu à la charge pour celui qui a finalement signé à Rennes. « Il est parti à cause de la situation avec Olmo. Il ne voulait pas partir et le Barça ne voulait pas le vendre, mais le club avait besoin du fair-play financier. Le Barça voulait initialement vendre Iñigo Martínez, mais il ne voulait pas partir. Des clubs comme Rennes, Manchester United, l’Inter Milan, Lille, Marseille ou Francfort étaient intéressés. Le Barça voulait Olmo, il a donc dû vendre des joueurs. J'ai utilisé mon joueur (Faye) pour aider le Barça dans cette situation et je lui ai tout expliqué », a révélé l’agent, Andy Bara.