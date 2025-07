OM : Transfert sous haute tension, ce joueur répond cash !

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier a créé la surprise en signant au Stade Rennais. En effet, le milieu de terrain de 30 ans a quitté l'OM pour s'engager en faveur du club rouge et noir. Alors qu'il a envoyé des piques au Stade Rennais lors de son passage à Nantes, Valentin Rongier a tenu à mettre les points sur les i ce lundi soir.

Six ans après son arrivée à l' OM , Valentin Rongier a changé de cap ce lundi soir. En effet, le milieu de terrain de 30 ans s'est engagé en faveur du Stade Rennais pour une durée de trois ans. Et pourtant, Valentin Rongier a été formé au FC Nantes . D'ailleurs, l'ancien capitaine des Canaris a envoyé de nombreuses piques au club rouge et noir lorsqu'il évoluait à la Beaujoire . Juste après son transfert au Stade Rennais , Valentin Rongier y est allé de sa mise au point sur ses chambrages.

«Mes chambrages, ça a toujours été bon enfant»

« Mes piques envers le Stade Rennais ? Chacun peut avoir son avis, je l’entends aussi. Et il y en a qui sont contre ma venue, il y en a qui sont pour. Je sais que c’est la règle du jeu. Maintenant, c’était il y a longtemps. C’était un contexte différent aussi. J’étais joueur de Nantes. Quand on est passé par le centre de formation, que ce soit du côté de Rennes, je pense, ou du côté de Nantes, on essaie de cultiver un petit peu cette rivalité, ce derby. Mais pour moi, si vous reprenez mes propos, mes chambrages, ça a toujours été bon enfant. Et j’ai jamais voulu manquer de respect, que ce soit à l’institution Rennes ou à leur supporter », a expliqué Valentin Rongier lors de sa première interview en tant que joueur du Stade Rennais.