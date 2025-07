PSG : Un transfert de rêve est annoncé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va chercher à conserver ses meilleurs éléments. Cependant, l’avenir de Gianluigi Donnarumma lui, reste encore flou. Le portier italien n’a toujours pas prolongé son contrat à Paris, et se voit convoité par plusieurs clubs. A l’étranger, ce serait désormais Galatasaray qui rêve de recruter le numéro 99.

Le PSG pourrait connaître un mercato estival animé, notamment dans le sens des départs. Et pour cause, après une saison réussie, plusieurs Parisiens sont convoités sur le marché des transferts. Si au niveau de l’effectif actuel, Kang-In Lee ou encore Gonçalo Ramos pourraient plier bagages, c’est également le cas de Gianluigi Donnarumma .

Situation particulière pour Donnarumma au PSG

Impérial en seconde partie de saison avec le PSG, le gardien italien voit son contrat actuel expirer en juin 2026. Le temps passe et sa situation contractuelle ne tend pas à s’améliorer. Si le joueur et son clan ont plus d’une fois répété que la priorité était de poursuivre avec le club parisien, pour le moment, aucune avancée significative n’a eu lieu pour une prolongation.