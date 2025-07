OM - Transfert polémique : Une erreur terrible commise ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 30 ans, Valentin Rongier est aujourd’hui désormais un joueur du Stade Rennais. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, le milieu de terrain a quitté l’OM pour rejoindre le club breton, lui qui s’était pourtant juré de ne jamais le faire. En effet, il y a quelques années, alors au FC Nantes, Rongier avait tenu des propos très forts à l’égard de Rennes. Forcément, c’est ressorti et la polémique a éclaté. Qui a alors fait la faute dans ce dossier ?

Alors qu’on connait la rivalité entre le FC Nantes et Rennes, Valentin Rongier avait tenu des propos très forts alors qu’il était encore chez les Canaris. Il y a quelques années maintenant, le milieu de terrain avait balancé : « Comme je suis Nantais depuis que je suis petit, c’est forcément un club que je vois comme ennemi. Si je pourrais signer ? Non. Je ne pense pas. C’est un club qui ne m’attire pas du tout. Et ce n’est pas comme si j’étais ici de passage. C’est ma dix-huitième saison, j’ai le club en moi. Je ne pourrais pas aller là-bas. Je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu ». Mais dans le football, il ne faut jamais dire jamais et Valentin Rongier peut désormais valider ce dicton puisqu’à l’occasion de ce mercato estival, il a quitté l’OM… pour le Stade Rennais.

Un transfert marqué par la polémique ! Valentin Rongier n’avait donc pas été tendre avec le Stade Rennais, lui qui avait même comparé les joueurs bretons à des chèvres. Forcément, tout cela n’a pas été oublié et a été ressorti au moment de sa signature en provenance de l’OM. Les supporters bretons n’ont ainsi pas hésité à exprimer leur colère, mais ça n’a pas empêché Rongier de signer ce lundi. Ce transfert polémique est ainsi devenu réalité. L’ancien Olympien aurait-il alors dû dire non au Stade Rennais malgré le joli chèque lui l’attendait ? Le club breton a-t-il bien fait d’aller sur cette piste ? L’OM aurait-il dû plutôt conserver Valentin Rongier ? L’avenir nous dira si ce choix était bon et forcément, la pression sera énorme pour les premiers pas du nouveau joueur d’Habib Beye.