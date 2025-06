OM : Transfert confirmé pour un joueur du Maroc !

Après une saison gâchée notamment par une blessure, Amine Harit semble vivre ses dernières semaines à l’OM. L’international marocain, définitivement recruté en 2023, ne ferait plus partie des plans marseillais. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont à l’écoute de toutes les offres à l’approche du mercato, qui ouvre le 16 juin.

Harit va partir

Il avait pourtant bien démarré la saison avec 1 but et 4 passes décisives sur les 4 premiers matchs. Mais un carton rouge face au PSG suivi d’une blessure au mollet, auront eu raison de la saison d’Amine Harit. Le milieu offensif de l’OM devrait donc quitter le club cet été, après 4 saisons de bons et loyaux services.