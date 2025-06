OM - Transfert à 25M€ : La grosse annonce à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’OM contre un montant estimé à 8M€ à l’été 2020, Luis Henrique a été transféré à l’Inter Milan dans le cadre d’une opération de 25M€ bonus compris. Un montant significatif, mais qui ne fait pas peur au Brésilien âgé de 23 ans, prêt à montrer qu’il les vaut sur le terrain.

Transféré à l’Inter Milan contre 25M€ bonus compris au début du mois de juin, Luis Henrique est revenu sur son départ de l’OM, dans un entretien accordé au Corriere della Sera. Le Brésilien y évoque notamment ses difficultés au moment de son arrivée à Marseille à l’été 2020, alors qu’il était âgé de seulement 18 ans.

« Surmonter les difficultés a été une leçon de vie » « Tout ne s’est pas passé comme prévu à l’OM ? Je crois que je n'avais même pas joué 20 matches professionnels avec Botafogo quand j'ai été vendu. Tout était nouveau, le type de football, la langue. Je suis retourné au Brésil pendant un an, puis je me suis établi : surmonter les difficultés a été une leçon de vie », a confié Luis Henrique. Prêté pendant un an et demi à Botafogo, l’ailier de 23 ans est revenu à l’OM en janvier 2024, quelques mois avant l’arrivée de Roberto De Zerbi.