OM : Surprise, un transfert inespéré débloqué par le FC Nantes

L'OM va se montrer actif sur le mercato et si pour l'instant seul Geoffrey Kondogbia a débarqué à Marseille, d'autres devraient suivre. Mais Pablo Longoria va aussi devoir vendre certains éléments et Jordan Amavi semble être le candidat parfait au départ. De retour de prêt, il pourrait en effet quitter le Sud de la France pour aller un peu plus au Nord...

L'OM est rentré dans une nouvelle ère. Igor Tudor n'aura duré qu'une saison à Marseille, c'est maintenant au tour de Marcelino de tirer le club phocéen vers les sommets. Pour se faire, le coach espagnol va vouloir recruter certains joueurs pour qu'il puisse imposer sa patte.

Kondogbia est la première recrue de l'OM cet été

Pablo Longoria n'a pas traîné pour offrir à Marcelino un de ses anciens protégés. Vendredi 30 juin, l'OM a officialisé l'arrivée de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain a côtoyé le coach espagnol durant deux saisons au FC Valence et à 30 ans, il apportera son expérience au milieu de terrain.

Amavi pourrait atterrir au FC Nantes

Mais certains joueurs vont aussi quitter Marseille. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Franck Kita, le directeur général du FC Nantes aurait un œil sur Jordan Amavi. Il le considérerait comme une piste alternative au latéral gauche de l'Olympiakos, Oleg Reabciuk. Cela enlèverait une épine du pied de l'OM, qui souhaite se débarrasser du Français.