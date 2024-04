OM : Sa femme balance les coulisses de son transfert à Marseille

Thibault Morlain

Formé au FC Nantes, Jordan Veretout a ensuite décider de partir s’exiler à l’étranger. Passé par l’Angleterre et l’Italie et revenu quelques mois en France lors d’un prêt à l’ASSE, le milieu de terrain a fini par revenir définitivement dans son pays d’origine à l’été 2022. Veretout a ainsi été transféré à l’OM, une opération évoquée par sa femme, Sabrina Veretout.

Après le FC Nantes et l’ASSE, Jordan Veretout connait avec l’OM son troisième club français. C’est en 2022 que l’international français, vice-champion du monde avec les Bleus au Qatar, s’est engagé avec les Phocéens. Performant en Italie, que ce soit avec la Fiorentina et l’AS Rome, Veretout a décidé de revenir en France. L’OM s’est ainsi offert les services du milieu de terrain de 31 ans. Mais voilà que tout aurait pu être différent…



« On a envie de venir »

C’est donc à l’été 2022 que Jordan Veretout a signé à l’OM, débarquant en provenance de l’AS Rome. Une opération qui aurait toutefois pu ne jamais se faire en raison d’une histoire familiale. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à Carré , Sabrina Veretout, femme du joueur de l’OM, a révélé : « On nous propose Marseille, très grand club, très belle ville, très grands supporters. On a envie de venir. Il y a un petit problème, il y a une histoire de famille qui éclate au grand public et on reçoit beaucoup de pression des internautes, du coup ça nous freine un peu pour venir. C’est dur pour Jordan, pour moi car je suis enceinte de 9 mois, j’étais prête à accoucher ».

« Ça a failli remettre en cause le projet ? Oui »