OM : Longoria vise «des machines» pour oublier Gasset

Axel Cornic

Arrivé pour remplacer Gennaro Gattuso au pied levé, Jean-Louis Gasset ne devrait pas faire long feu sur le banc de l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, Pablo Longoria vise un autre entraineur et il s’agit de Paulo Fonseca, dont le contrat qui le lie au LOSC se terminera le 30 juin prochain.

La stabilité n’est pas le mot d’ordre de l’OM version Pablo Longoria, surtout pas celui de cette saison. Le président marseillais doit donc redresser la barre lors de la prochaine intersaison et si la Ligue des Champions semble s’être éloignée, le projet pourrait être relancé avec l’arrivée d’un nouvel entraineur.

« Lui et son staff, c'est le haut niveau »

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le président Longoria vise un coach de Ligue 1 pour prendre la place de Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Il s’agit de Paulo Fonseca, qui a l’avantage d’être libre puisque son contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain et une prolongation n’est pas au programme pour le moment. Ancien de l’OM actuellement à Lille, Rémy Cabella semble persuadé que c’est un bon choix ! « Lui et son staff, c'est le haut niveau, des machines. Son message passe, dans un groupe avec des personnalités parfois un peu fofolles. Tout ça, c'est grâce à lui » a expliqué à L’Equipe le milieu offensif de 34 ans.

« Il ne veut jamais lâcher, cette mentalité me parle »