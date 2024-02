OM : Longoria envoie un message «dégueulasse» à Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Jonathan Clauss a été poussé au départ en toute fin de mercato, Pablo Longoria s'est présenté en conférence de presse pour expliquer sa stratégie. Le président de l'OM a ainsi décrit l'international français comme un joueur peu impliqué à l'entraînement. Un comportement jugé «dégueulasse» par Eric Di Meco qui rappelle que Didier Deschamps a bien reçu le message.

En toute fin de mercato, l'OM a décidé de mettre en vente Jonathan Clauss. Une décision surprenante compte tenu du fait que l'international français est l'un des joueurs les plus utilisés à Marseille. Mais Pablo Longoria a expliqué son choix en décrivant un joueur peu impliqué et surtout peu professionnel. Invité à commenter cette situation, Eric Di Meco est toutefois choqué par le discours du président de l'OM alors que Jonathan Clauss rêve toujours d'être sélectionné pour l'Euro par Didier Deschamps.

«C’est dégueulasse», le coup de gueule de Di Meco

« C’est dégueulasse. C’est dégueulasse ce qu’ils sont en train de faire à ce gamin, que ces histoires soient vraies ou pas. Si elles sont vraies, ça ne change rien. C’est contre-productif par rapport à l’image que tu envoies aux éventuels clubs qui le veulent. Donc t’es en train d’expliquer aux clubs que t’as un joueur qui est international mais pas sérieux… Tu te tires une balle dans le pied », lâche l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Là le président dit à Deschamps que Jonathan Clauss n’est pas un bon mec»