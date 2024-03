OM : Longoria au cœur d’un énorme projet ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Pablo Longoria fait grandement parler. Il faut dire que la plupart de ses proches ont quitté l'OM ces derniers mois, et le dirigeant espagnol se retrouve esseulé à Marseille. D'ailleurs, vu d'Espagne, on annonce du lourd pour l'avenir du président marseillais.

En 2020, l'OM décide de nommer Pablo Longoria pour remplacer Andoni Zubizarreta, dont le travail a longtemps été pointé du doigt. Un changement payant, à tel point qu'à peine quelques mois plus tard, Longoria est propulsé à la président du club phocéen pour remplacer Jacques-Henri Eyraud. Mais après avoir fait l'unanimité, l'Espagnol est en difficulté désormais à l'OM au point que son départ soit régulièrement évoqué. D'ailleurs, pour le journaliste espagnol Conrado Valle, Pablo Longoria est amené à prendre en mains un énorme projet à l'avenir loin de Marseille.

«Longoria est une personne respectée parmi les gens du football en Espagne»

« Pablo Longoria est une personne respectée parmi les gens du football en Espagne, bien qu’il soit quelque peu inconnu du grand public, principalement parce que, à l’exception de ses passages à Valence et au Recreativo de Huelva en tant que recruteur, sa carrière s’est plutôt déroulée en Italie et, maintenant, en France. Mais Longoria fait partie d’une bonne période de résultats à Valence, la meilleure de l’ère Peter Lim », assure le journaliste de AS dans les colonnes de La Provence , avant de poursuivre.

«Je le vois bien diriger un projet d’investisseur»