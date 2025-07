OM : L’incroyable plan qui relance totalement le mercato !

Comme lors de chaque marché des transferts, l’OM s’active de tous les côtés et c’est encore le cas cet été. Medhi Benatia a déjà fait venir trois nouveaux joueurs à Marseille et ce total va encore monter. Un nouveau défenseur central droitier pourrait notamment être recruté, car le club phocéen envisagerait de basculer Leonardo Balerdi à gauche. De quoi ouvrir la porte à Wesley Fofana ?

Déjà trois arrivées à l’OM

Avec la participation à la Ligue des champions, l’OM aura donc besoin d’un effectif encore plus conséquent et compétitif. Medhi Benatia s’est déjà mis au travail et le dirigeant marseillais a offert trois renforts à Roberto De Zerbi : Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Pierre-Emerick Aubameyang devrait suivre dans les prochains jours et les dirigeants du club phocéen sont aussi en négociations pour Igor Paixao et Timothy Weah.