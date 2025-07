Mercato - PSG : Donnarumma, la nouvelle bombe lâchée en Italie !

Véritable héros de l’épopée parisienne en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma traverse un été assez particulier. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans moins d’un an et alors qu’une prolongation semblait actée à l’automne dernier, il n’y aurait toujours pas d’accord à l’horizon.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir l’international italien de 26 ans faire la Une des rubriques mercato, à moins d’un de la fin du contrat avec le PSG . Ainsi, on a appris que Manchester City et le Bayern Munich songeraient sérieusement à faire une tentative si la situation n’évolue pas dans les prochaines semaines. Ce n’est pas tout, puisque Donnarumma a également été annoncé au Real Madrid , où il prendrait la place de Thibaut Courtois . Un retour en Serie A avec l’ Inter ou la Juventus a également été évoqué, mais pour le moment un tel scénario semble être assez difficile à envisager notamment à cause de son salaire.

Silence total ?

Certains pensent qu’avec le temps, le PSG saura trouver un accord pour garder son joueur. Il y a pourtant de quoi s’inquiéter, quand on sait ce qui a pu se passer dans un passé pas si lointain, avec un certain Kylian Mbappé. Et ce ne sont pas les dernières indiscrétions de La Gazzetta dello Sport qui vont rassurer les Parisiens ! D’après les informations du quotidien transalpin, Gianluigi Donnarumma serait actuellement en vacances en Sardaigne et n’aurait absolument aucune nouvelle de son club concernant une éventuelle prolongation.