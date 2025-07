OM : Le transfert XXL prédit par Medhi Benatia !

Parmi les joueurs qui ont quitté l'OM cet été, on retrouve notamment Luis Henrique. Au terme d'une saison convaincante, le Brésilien a été vendu pour près de 25M€ à l'Inter Milan. Un départ qui n'a pas vraiment dû étonner Medhi Benatia. En effet, quelques mois auparavant, le Marocain avait fait un pari sur Luis Henrique.

Parti de l'OM cet été, Luis Henrique avait pourtant signé une prolongation de contrat avec le club phocéen il y a un an. Une signature à propos de laquelle s'est confié Medhi Benatia . Et c'est ainsi que le directeur du football à l' OM a révélé une discussion avec l'agent du Brésilien prédisant son futur transfert à l' Inter Milan.

« Il va partir dans un top club »

« On lui offre un nouveau contrat, on prolonge, on augmente les années. Et je dis à son agent : « On va avoir un travail tous les deux. Moi ici et toi sur le travail invisible, sur le travail en salle, s’il est sérieux, le joueur comme je le vois, il va partir dans un top club » », a alors raconté Medhi Benatia concernant Luis Henrique pour Sans jamais rien lâcher.