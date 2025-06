OM : Le transfert surprise à 25M€ !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, il fallait vendre avant le 30 juin pour faire du bien aux comptes. Et c'est Luis Henrique qui a fait dernièrement ses valises. Le Brésilien a alors rapporté un joli chèque de 25M€ en s'engageant avec l'Inter Milan. Une destination qui ne manque d'ailleurs pas d'étonner Romain Molina.

Au sortir d'une saison convaincante avec l'OM, Luis Henrique s'en est allé. Le club phocéen ayant besoin de liquidités, sa vente à l'Inter Milan a donc été une bonne nouvelle. « On a été obligé de faire une vente de ce type, il aurait été un joueur important et un titulaire. On n'a donc pas très bien démarré sur le marché, mais c'était déjà convenu », a d'ailleurs expliqué Roberto De Zerbi concernant ce départ du Brésilien de l'OM.