OM : Le transfert historique qui a failli capoter !

Formé et révélé à Toulouse, Fabien Barthez a rejoint ensuite l’OM. C’est en 1992 que le gardien pose ses valises à Marseille où Bernard Tapie était tombé sous le charme. Le club phocéen n’avait alors pas hésité à mettre les moyens pour s’offrir Barthez. Un transfert historique à l’époque qui aurait ne jamais voir le jour…

« C’était le plus gros transfert d’un gardien »

« Il s’est avéré qu’en parlant avec mon père, vu le montant du transfert à cette époque, c’était le plus gros transfert d’un gardien, mon père me dit : « S’ils mettent autant sur toi, fais ce qu’il faut, travaille et tu vas être au contact de grands joueurs ». A cette époque, l’OM c’est le PSG de maintenant. Tout ça fait que j’ai dit allez go. Et là tu débarques dans un autre monde », a ensuite expliqué Barthez, qui sera resté à l’OM jusqu’en 1995.