OM : Le précieux coup de main après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un an et demi à l’OM, Quentin Merlin est désormais un joueur du Stade Rennais. C’est ce mardi que le club breton a officialisé le transfert de son nouvel arrière gauche. Il n’est d’ailleurs pas le seul à emprunter ce même chemin lors de ce mercato estival. En effet, Valentin Rongier a lui aussi quitté l’OM pour Rennes et forcément, ça va être une aide pour Merlin afin de s’intégrer.

Au cours des dernières heures, l’OM a officialisé deux départs au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Valentin Rongier et Quentin Merlin ont ainsi fait leurs valises et s’ils ont quitté Marseille, ils vont continuer à jouer ensemble. En effet, aujourd’hui, le milieu de terrain et le latéral gauche sont désormais au Stade Rennais. Forcément, le fait que Rongier et Merlin se connaissent va être un point positif pour s’intégrer au sein de ce nouveau vestiaire.

« On se suit donc on va s’aider ensemble à l’adaptation ici au Stade Rennais » Quentin Merlin a donc imité Valentin Rongier en quittant l’OM pour rejoindre le Stade Rennais. A ce propos, le latéral gauche a confié pour les médias du club breton : « Un atout pour moi d’arriver dans les pas de Rongier ? Oui forcément, on a passé un an et demi ensemble à Marseille. On a déjà eu des liens un peu forts à Marseille et là, on se suit donc on va s’aider ensemble à l’adaptation ici au Stade Rennais. Après, je connaissais déjà beaucoup de monde ici dans le vestiaire. Donc pour le moment, ça se passe bien. Ludo (Blas), j’étais avec lui à Nantes. Djaoui Cissé, Lillian Brassier, Jérémy Jacquet, Anthony Rouault… C’est déjà pas mal. Après, on se connait tous déjà dans le foot donc ça va ».