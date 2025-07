OM : Le double transfert inattendu !

Après des mois de galère, Pau Lopez voit enfin le bout du tunnel. Le portier qui était prêté par l’OM à Toluca vient officiellement d’être acheté par la formation mexicaine. Toutefois, il ne va pas rester en Amérique du Sud, puisqu’il devrait par la suite être revendu au Betis Séville et ainsi faire son retour au sein d’une équipe chez qui il avait passé la saison 2018-2019.

Il y a quelques saisons, l’OM disposait de deux gardiens talentueux : Steve Mandanda et Pau Lopez. En 2021, le second avait d’ailleurs piqué la place de titulaire du premier, ce qui avait par la suite entraîné la fin de l’aventure marseillaise du champion du monde. Mais près de quatre ans plus tard, l’Espagnol a lui aussi quitté le sud de la France.