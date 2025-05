OM : La terrible annonce à 200M€

La rédaction

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions après sa victoire au Havre, l’OM a sécurisé un ticket crucial pour son avenir sportif… et financier. Malgré cet objectif atteint, Jérôme Rothen alerte sur les limites budgétaires du club, qui devra rester prudent sur le mercato et oublier les folies à 200 millions d’euros.

Après la 33e journée de Ligue 1 face au Havre et la victoire 3-1, l’OM a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Une qualification ô combien importante pour le club phocéen, qui avait fait de lourdes dépenses lors des derniers mercatos pour se renforcer et offrir à Roberto De Zerbi la meilleure équipe possible. Cette participation en coupe d’Europe sera cruciale pour le mercato de l’OM, qui voudra attirer de grands joueurs, sans pour autant pouvoir faire de folies…

«Ce qui est sûr, c’est que l’OM n’a pas 200 M€ pour recruter»

Dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen explique que l’OM ne pourra pas dépenser comme il le souhaite pour le prochain mercato et n’aura pas une enveloppe de «200 M€» :

«Ce qui est sûr, c’est que l’OM n’a pas 200 M€ pour recruter. Il ne faut pas s’imaginer que l’OM est en Ligue des champions et que McCourt va sortir le portefeuille pour envoyer des joueurs de Ligue des champions, un peu comme le recrutement de l’année dernière.»

Un coup dur pour l’OM, qui devra donc flairer les bons coups du mercato.

La grosse prise de risque à l’OM

«Là où ça a été une grosse prise de risque — et à Marseille, ils te le disent — c’est que s’il n’y avait pas eu la qualification, ça aurait été problématique financièrement. Parce que les droits TV ont dégringolé, tu n’as pas l’entrée de cash liée à la qualification en Ligue des champions. Avec les efforts que tu as faits sur certains joueurs, en termes de masse salariale, tu aurais été obligé de vendre beaucoup plus que ce qu’ils vont faire.» poursuit Rothen à propos de l’OM sur les ondes de RMC.