OM : La presse italienne vend la mèche pour le prochain transfert ?

Très actif sur le marché des transferts, l’OM pourrait prochainement boucler deux nouvelles opérations importantes. En effet, Marseille touche au but dans le dossier Igor Paixão. Mais d’après la presse italienne, ce serait également le cas pour Timothy Weah, désormais tout proche de s’engager en faveur du club phocéen. Explications.

L’OM dynamite le mercato

Ainsi, Angel Gomes, CJ Egan-Riley, et Facundo Medina ont tous rejoint les rangs de l’OM, et pourraient être prochainement imités par Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão, et Timothy Weah. Les dirigeants marseillais travaillent d’arrache-pied afin de sécuriser plusieurs renforts offensifs. Ancien titi du PSG, Weah se rapproche ainsi de l’OM, lui qui évolue depuis 2023 du côté de la Juventus.