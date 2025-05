OM : La grosse punchline sur son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Originaire de la région, lui qui est né à La Seyne-sur-Mer, Bafétimbi Gomis a réalisé son rêve en jouant sous les couleurs de l’OM lors de l’exercice 2016-2017. Prêté par Swansea, l’ancien international français (12 sélections) avait inscrit 20 buts en Ligue 1, mais cela n’a pas été suffisant pour pousser le club marseillais, racheté en octobre 2016 par Frank McCourt, de le conserver.

« J’ai un nom, mais j’ai été acheté par la direction du pauvre »

« Je me mets à la place des dirigeants de l’époque. J’ai un nom, mais j’ai été acheté par la direction du pauvre », a confié Bafétimbi Gomis, dans un entretien accordé à La Minute OM. « Donc ils veulent leur attaquant à eux, et c’est normal. Je le sais depuis le début. Comme tu le sais depuis le début, en tant qu’enfant de la région, tu dis pas “moi je veux quitter l’OM”. Tu dis : “on verra si la négociation arrive”. Quand la proposition arrive, tu vois qu’ils ne veulent pas que tu restes. Tu comprends et tu le fais poliment, mais avec le sentiment du devoir accompli. C’est pour ça que je n’ai jamais eu de regret. Le contrat que j’avais signé était d’un an et c’était “win-win”. J’ai gagné en marquant 20 buts, en étant capitaine. Je n’ai jamais été capitaine de toute ma vie et c’est à Marseille que je l’ai été. »

« L’essentiel, en tant que joueur de la région qui a réalisé son rêve, c’était de porter ce maillot peu importe avec quel OM »

« L’essentiel, en tant que joueur de la région qui a réalisé son rêve, c’était de porter ce maillot peu importe avec quel OM », a ajouté Bafétimbi Gomis à propos de son passage à l’OM. « De laisser la maison propre, en marquant ces buts d'un point de vue personnel, et surtout de laisser le club européen et ça a débouché sur une finale qu’on n’a malheureusement pas gagnée. »