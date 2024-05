OM : Gasset interpelle Longoria pour le mercato

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM jouera son tout dernier match de la saison contre Le Havre en Ligue 1. Avant ce rendez-vous, Jean-Louis Gasset était présent en conférence de presse comme à l'accoutumé. Et le coach marseillais a donné un conseil à Pablo Longoria pour le prochain mercato, et ce, alors qu'il ne sera plus là l'année prochaine.

Après le départ de Gennaro Gattuso, l'OM a appelé Jean-Louis Gasset à la rescousse. Arrivé à Marseille pour jouer le rôle d'entraineur intérimaire, le Français prendra la porte le 30 juin, soit à la fin de son engagement avec le club phocéen. D'ailleurs, comme il l'a annoncé en conférence de presse d'avant-match ce vendredi après-midi, Jean-Louis Gasset va tirer sa révérence après Le Havre - OM, prévu ce dimanche soir.

OM : «C'est terminé», il annonce son départ et lâche une bombe ! https://t.co/B0Q69mFR41 pic.twitter.com/fkGGtI62RE — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

«L'OM manque de leaders»

« Dimanche est le dernier match de ma carrière. Que je reste dans le foot, qu'on se serve de mon expérience, mes idées et mes réseaux est une possibilité. Je ne sais pas jardiner, je n'aurai rien à faire. Mais entraîneur, c'est terminé. Ma décision est définitive. C'est un plaisir pour moi d'avoir entraîné l'OM. J'ai passé des moments au Vélodrome où j'ai eu la chair de poule. Je veux gagner ce dernier match pour partir tranquille » , a révélé Jean-Louis Gasset, avant de conseiller l'OM pour le prochain mercato estival.

«Ce club et cette ville méritent une grande équipe»