OM - Départ de De Zerbi : La grande annonce en direct !

A l’aube de cette nouvelle saison, Roberto De Zerbi est bel et bien toujours l’entraîneur de l’OM. Au cours des dernières semaines, on a pu avoir quelques doutes concernant l’avenir de l’Italien, mais ceux-ci ont aujourd’hui disparu et De Zerbi se sent bien à Marseille. S’il ne faut bien évidemment jamais dire jamais, le technicien olympien pourrait rester un moment sur la Canebière.

Roberto De Zerbi s’est confié ce mardi à L’Equipe. A l’occasion de cet entretien, l’entraîneur de l’OM a notamment évoqué sa situation à Marseille, confiant : « Je voulais ce club parce qu'il m'est très similaire dans la conception du foot. Il vit pour le foot, il vit d'excès, de hauts et de bas. Le match du dimanche récompense la ville de toute la semaine, et moi aussi, le dimanche, le foot me récompense de tout le travail de la semaine, des sacrifices ». Roberto De Zerbi aurait-il donc trouver l’endroit parfait pour s’inscrire sur le long terme ?

« C’est peut-être le bon match pour l’OM » Au micro de L’After Foot, Jennifer Mendelewitsch a livré son regard sur l’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM. L’agent a alors confié : « Cela va-t-il durer entre l’OM et De Zerbi ? Les mariages, de toute façon, ne durent jamais éternellement. En tout cas pas souvent. Mais moi je trouve que justement De Zerbi, c’est peut-être le bon match pour l’OM ».