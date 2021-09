Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, recrues... L'énorme déclaration de Riolo !

Publié le 15 septembre 2021 à 1h30 par La rédaction

Auteur d’un très bon début de championnat, l’OM impressionne. Et les prestations olympiennes séduisent véritablement Daniel Riolo.

L’OM fait quasiment l’unanimité en ce début de saison. Avec 3 victoires et un match nul en 4 journées de Ligue 1, les joueurs de Jorge Sampaoli réalisent une entame de championnat presque parfaite. Les résultats sont là mais le jeu est emballant aussi à l’image de la dernière victoire sans conteste des Olympiens à Monaco (0-2). Et ce Marseille là enthousiasme grandement Daniel Riolo.

« A chaque fois qu’on voit cette équipe jouer on passe un super moment, c’est la base quand on est passionné par ce jeu »