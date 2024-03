OM : Coup de tonnerre annoncé pour Gasset, «c'est suicidaire»

Axel Cornic

L’impact de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille en cette deuxième partie de saison est impressionnant et de plus en plus d’observateurs d’interrogent sur la possibilité de le garder. C’est notamment l’avis d’Eric Di Meco, qui pense que dans le cas contraire le président Pablo Longoria pourrait bien aller droit dans le mur.

Le changement radical de l’OM ces dernières semaines n’a laissé personne insensible. En difficulté tout au long de la première partie de saison, l’équipe marseillaise semble être métamorphosée depuis le départ de Gennaro Gattuso et l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Désormais, les objectifs fixés semblent à nouveau atteignables.

OM : Le vestiaire s’enflamme pour Aubameyang ! https://t.co/M2J3eGi6g0 pic.twitter.com/vNfXt1EUWu — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Le miracle Gasset

Ainsi, la question de l’avenir de Gasset s’est rapidement posée. Car il a toujours été clair que l’entraineur de 70 ans a signé pour intérim jusqu’à la fin de la saison, lorsqu’un nouvel entraineur pourrait arriver. Mais vu la situation actuelle, est-ce vraiment la bonne solution ? « S’il finit troisième, comment tu fais pour expliquer aux joueurs et aux supporters, que tu vas chercher un autre entraineur ? » a lancé Éric Di Meco, au micro de RMC Sport .

« Si tu finis en Ligue des Champions directement, tu es obligé de reconduire Gasset »