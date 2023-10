OM : C’est la panique après son transfert, il calme tout le monde

Hugo Chirossel

Arrivé cet été en provenance d’Anderlecht, Amir Murillo vient d’enchaîner trois titularisations consécutives pour ses premières minutes en tant que joueur de l’OM. S’il n’a pas été particulièrement en vue, l’international panaméen a parfaitement compensé l’absence de Renan Lodi. Des prestations qui contrastent avec certains commentaires au moment de son transfert.

Recruté cet été dans le cadre d’un transfert estimé à 2,5M€, Amir Murillo a paraphé un contrat de trois ans avec l’OM. Méconnu du grand public, l’arrivée de l’international panaméen (66 sélections) avait interrogé plusieurs observateurs et notamment Florian Holsbeek, recruteur très présent sur le marché belge.

OM : Le verdict va tomber pour un proche de Longoria https://t.co/C0IbHoNvol pic.twitter.com/d2eEFfiSw7 — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«Il va laisser des espaces dans son dos et ça va foutre tout le monde dans la mer**»

« Dans son dos, il y a toujours des espaces, il ne sait pas s’aligner et défendre à quatre », avait déclaré Florian Holsbeek auprès de Football Club de Marseille . « Il va laisser des espaces dans son dos et ça va foutre tout le monde dans la mer** », a-t-il ajouté. Mais Amir Murillo vient pourtant d’enchaîner trois prestations plutôt convaincantes avec l’OM.

Trois matchs convaincants pour Murillo

S’il n’a pas fait de folie, le latéral de 27 ans a très bien compensé l’absence de Renan Lodi dans le couloir gauche. Un poste qui n’est en plus pas le sien, puisque Amir Murillo est plus habitué à évoluer sur le côté droit. S’il peut encore plus se projeter vers l’avant, l’ancien joueur d’Anderlecht a été sérieux et n’a pas fait d’erreur pour ses trois premières titularisations avec l’OM, face à l'AS Monaco, Brighton et Le Havre.