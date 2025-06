OM : Ce transfert va bouleverser le mercato ?

Très performant cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi fait beaucoup parler de lui, avec plusiuers clubs à l’étranger qui aimeraient s’attacher ses services. C’est notamment le cas de la Juventus, où son ancien coach Igor Tudor pousserait pour le retrouver du côté de Turin, après l’avoir entrainé à l’Olympique de Marseille.

Il n’y a pas si longtemps, il était l’un des joueurs les plus critiqués de l’ OM . Mais la situation de Leonardo Balerdi a totalement changé, puisqu’il est devenu l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, avec Roberto De Zerbi qui lui a d’ailleurs offert le brassard de capitaine. Et cette évolution radicale n’a pas manqué de taper dans l’œil de plusieurs clubs à l’étranger, notamment en Serie A .

La presse italienne a évoqué l’intérêt de l’ AS Roma de Gian Piero Gasperini , mais c’est bien la Juventus qui semble être la plus déterminée. Cela serait en grande partie lié à la présence d’ Igor Tudor , ancien coach de Balerdi à l’ OM , pour qui il a une grande admiration. « J’ai joué avec tous les entraîneurs, chacun m’a fait grandir, grâce à eux je pense que je peux jouer dans tous les championnats. Mais Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu » avait confié le défenseur central argentin, en octobre 2023.

Il est prêt à tout pour Balerdi !

Pour le moment, l’OM tiendrait bon et aurait clairement fait savoir que Leonardo Balerdi n’est pas à vendre en cette session de mercato. Mais beaucoup de choses pourraient se passer d’ici la fin du mercato estival et Tudor a bien l’intention de mettre toutes les chances de son côté. Ainsi, Tuttosport nous apprend que l’entraineur de la Juventus aurait demandé à ses dirigeants de boucler rapidement un transfert de Lloyd Kelly, afin de pouvoir compter sur des plus grosses liquidités en vue d’une offre importante pour son ancien chouchou.