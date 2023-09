OM : Catastrophe à 200M€ pour McCourt, le coupable est désigné

Thibault Morlain

A l’occasion de sa rubrique « Perdu de vue » cette semaine dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen s’est consacré ce mercredi à Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier a été président de l’OM pendant un peu plus de 4 ans. Alors qu’il a fini par céder sa place à Pablo Longoria en février 2021, Eyraud n’a pas laissé un souvenir impérissable à Marseille, loin de là. Et c’est aussi le cas pour Jérôme Rothen, qui n’a pas mâché ses mots au moment de faire le bilan de l’ex-président de l’OM.

Au moment de racheter l’OM en 2016, Frank McCourt débarque notamment avec Jacques-Henri Eyraud qu’il décide alors de nommer président. C’est donc lui qui se retrouve aux commandes du projet de l’Américain à ses prémices. Mais voilà que le désormais ex-président de l’OM n’a clairement pas convaincu. Suscitant de vives tensions, Eyraud a fini par être remplacé par Pablo Longoria début 2021.

Il débarque à l’OM, les raisons sont dévoilées https://t.co/fSaMIJtcPg pic.twitter.com/9JokdTjLZe — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

« Ça a été une catastrophe financièrement »

Au micro de RMC , Jérôme Rothen a livré ses souvenirs sur Jacques-Henri Eyraud. Et ce n’est clairement pas bon pour l’ex-président de l’OM, accusé notamment d’avoir dilapidé les 200M€ mis sur la table par Frank McCourt à son arrivée : « Je suis désolé pour lui, mais je garde pas un bon souvenir. Le football est cruel, quand tu arrives dans cette entreprise du football, tu dois avoir une connaissance de ce sport, qui est le plus populaire, encore plus quand tu deviens président d’un club comme l’OM. Tu ne peux pas arriver sans rien connaitre. Il y a eu des sorties lunaires de la part de Jacques-Henri Eyraud. Il y a eu en plus des choix terribles pour lui. Il a fallu faire des choix d’entraîneur, de staff, de joueur aussi. On a l’impression qui a été balancé là-dedans et qu’il voulait s’occuper de tout sans rien connaitre. Vite, il y a eu de l’agacement à Marseille. Ce qui l’a sauvé, c’est qu’il y a eu la finale d’Europa League. On ne peut pas dire que ça a été une catastrophe sportivement, ça a été une catastrophe financièrement car les 200M€ mis par McCourt, on a l’impression qu’ils sont partis en fumée ».

« Des erreurs de casting comme investir beaucoup d’argent sur des joueurs cramés »