OL : On connaît déjà l’entraîneur pour la saison prochaine ?

Directeur sportif de l'OL, David Friio a fait un point sur l'avenir de Pierre Sage. Selon lui, aucun décision ne sera prise avant la fin de la saison. Mais plusieurs indices laissent penser à une prolongation de contrat. Venu du monde amateur, le technicien a d'ailleurs décidé de s'inscrire au Brevet d’entraîneur professionnel de football.

Pierre Sage est l'un des artisans de la jolie remontée de l'OL. Venu sur le banc lyonnais pour remplacer Fabio Grosso, le technicien a très vite réussi à capter son vestiaire et à tirer le meilleur de son groupe. Dixième au classement, la formation a assuré son maintien. Sage a donc du temps devant lui pour préparer la prochaine saison. A condition que l'OL lui renouvelle sa confiance, ce qui est la tendance. Surtout que le coach souhaite rempiler selon son ami Thibaud Leplat.

« S’il a envie de rester ? Bien sur »

« S’il a envie de rester ? Bien sur. On est ami de longue date avec Sage. Quand il est nommé au centre de formation, je me souviens lui avoir dit : « tu es dans la ligne de succession ». Il m’a dit que ça ne le dérangeait pas. Mon inquiétude était de voir comment il allait réagir aux supporters, à la pression. Il vient du football amateur, c’est le porte-drapeau de ce foot amateur. La première causerie c’est : « Vous ne me connaissez pas donc ça ne sert à rien de parler de moi donc parlons du match ». Sa force est l’entraînement, il a des milliers d’exercice » a-t-il déclaré sur RMC.

L'OL l'encourage à passer ses diplômes