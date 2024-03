Mercato : C’est réglé pour le prochain entraîneur de l’OL ?

Hugo Chirossel

Nommé entraîneur le 30 novembre dernier à la place de Fabio Grosso, Pierre Sage a récupéré une équipe de l’OL en grande difficulté. Alors que les Gones sont remontés à la dixième place au classement, le technicien français de 44 ans n’est pas étrangé à ce redressement et il y aurait de grandes chances qu’il soit prolongé à la fin de la saison.

« Concernant Pierre, nous prendrons une décision en fin de saison. Le club se posera et étudiera la meilleure chose à faire . » Dans un entretien accordé aux médias de l’OL, David Friio a fait le point sur l’avenir de Pierre Sage. Ce dernier a été nommé entraîneur après la mise à pied de Fabio Grosso le 30 novembre, ce qui est un succès pour le moment.

Mercato : L'OL fait une annonce officielle à 53M€ ! https://t.co/vWOoSuW0IW pic.twitter.com/rT6pMeTTtU — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«Il était naturel de le pousser pour s’inscrire au BEPF»

David Friio a également annoncé que l’OL soutenait l’initiative de Pierre Sage de s’inscrire au Brevet d’entraîneur professionnel de football. Le technicien français de 44 ans est candidat depuis quelques jours pour intégrer la prochaine promotion du BEPF, ce qui ferait économiser 25 000€ d’amende par match à son club. « À partir du moment où au mois de janvier on s’engage avec Pierre (Sage) pour la fin de saison, il était naturel de le pousser pour s’inscrire au BEPF, le club le soutient totalement. Sa formation, c’est quelque chose qu’on peut gérer au quotidien, la fédération nous aide dans ce sens », a déclaré David Friio.

Vers une prolongation de Sage à l’OL